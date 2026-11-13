Штормы уже третий день бушуют в Италии: есть наводнения, оползни и эвакуации

В Италии уже третий день подряд бушуют штормы, во многих районах они вызвали наводнения и оползни, нарушили привычный уклад жизни и нанесли значительный ущерб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Особенно сильно пострадали регионы Лигурия и Тоскана.

Река Метауро вышла из берегов в провинции Пезаро-э-Урбино, вызвав подтопление в нескольких муниципалитетах. В Урбании спасателям пришлось вызволять человека, оказавшегося заблокированным в собственном доме.

Река Метауро вышла из берегов

Ночью было проведено эвакуация здания, которому угрожал масштабный оползень в городе Караско провинции Генуя. Десять человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Вода и грязь проникли в десятки магазинов, мастерских и складских помещений, нанеся значительный ущерб товарам, мебели, оборудованию и инженерным системам", – сообщило в четверг местное отделение ассоциации предпринимателей Confcommercio в Ла-Специи.

Поздно вечером в четверг пожарные спасли 16 мигрантов, оказавшихся в ловушке из-за внезапного подъема уровня воды в реке Роя. Они разбили лагерь под железнодорожным мостом в Вентимилье, на итальянско-французской границе, и не успели отреагировать на стремительное поднятие воды, вызванное ливнями.

Сначала опасались, что шестерых мигрантов могло смыть течением реки.

На днях в Португалии из-за шторма отменили более 200 авиарейсов и закрыли сотни заведений.

В конце октября в Великобритании бушевала непогода, двое человек погибли, сотни тысяч остались без электричества.