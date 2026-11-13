Шторми третій день вирують в Італії: є повені, зсуви та евакуації

В Італії третій день поспіль вирують шторми, у багатьох районах вони спричинили повені та зсуви ґрунту, порушили звичне життя і завдали значних збитків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Особливо сильно постраждали регіони Лігурія та Тоскана.

Річка Метауро вийшла з берегів у провінції Пезаро-е-Урбіно, спричинивши підтоплення в кількох муніципалітетах. В Урбанії рятувальникам довелося визволяти людину, яка опинилася заблокованою у власному будинку.

Річка Метауро вийшла з берегів

Уночі евакуювали будівлю, якій загрожував масштабний зсув ґрунту в місті Караско провінції Генуя. Десять людей були змушені залишити свої домівки.

"Вода та багнюка проникли в десятки магазинів, майстерень і складських приміщень, завдавши значної шкоди товарам, меблям, обладнанню та інженерним системам", – повідомило в четвер місцеве відділення асоціації підприємців Confcommercio в Ла-Спеції.

Пізно ввечері в четвер пожежники врятували 16 мігрантів, які опинилися в пастці через раптове підняття рівня води в річці Роя. Вони розбили табір під залізничним мостом у Вентимільї, на італійсько-французькому кордоні, і не встигли відреагувати на стрімке підняття води, спричинене зливами.

Спочатку побоювалися, що шістьох мігрантів могло змити течією річки.

Днями у Португалії через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів.

Наприкінці жовтня у Британії вирувала негода, двоє людей загинули сотні тисяч лишились без електрики.