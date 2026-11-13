Шторми третій день вирують в Італії: є повені, зсуви та евакуації
Новини — П'ятниця, 13 листопада 2026, 18:42 —
В Італії третій день поспіль вирують шторми, у багатьох районах вони спричинили повені та зсуви ґрунту, порушили звичне життя і завдали значних збитків.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.
Особливо сильно постраждали регіони Лігурія та Тоскана.
Річка Метауро вийшла з берегів у провінції Пезаро-е-Урбіно, спричинивши підтоплення в кількох муніципалітетах. В Урбанії рятувальникам довелося визволяти людину, яка опинилася заблокованою у власному будинку.
Уночі евакуювали будівлю, якій загрожував масштабний зсув ґрунту в місті Караско провінції Генуя. Десять людей були змушені залишити свої домівки.
"Вода та багнюка проникли в десятки магазинів, майстерень і складських приміщень, завдавши значної шкоди товарам, меблям, обладнанню та інженерним системам", – повідомило в четвер місцеве відділення асоціації підприємців Confcommercio в Ла-Спеції.
Пізно ввечері в четвер пожежники врятували 16 мігрантів, які опинилися в пастці через раптове підняття рівня води в річці Роя. Вони розбили табір під залізничним мостом у Вентимільї, на італійсько-французькому кордоні, і не встигли відреагувати на стрімке підняття води, спричинене зливами.
Спочатку побоювалися, що шістьох мігрантів могло змити течією річки.
Днями у Португалії через шторм скасували понад 200 авіарейсів і закрили сотні закладів.
Наприкінці жовтня у Британії вирувала негода, двоє людей загинули сотні тисяч лишились без електрики.