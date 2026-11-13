ЕС передал Армении вторую машину для разминирования

Европейский Союз передал Армении вторую машину для разминирования: компактную модель MV-4, которая поможет специалистам более безопасно очищать территории от мин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NEWS.am.

Новую машину представили посол ЕС в Армении Василис Марагос и директор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Армении Эдуард Петросян.

Как и первая машина MV-10, которую Евросоюз передал центру в июле, MV-4 оснащена системой дистанционного управления. Благодаря этому специалисты могут разминировать опасные участки, находясь на безопасном расстоянии.

Помимо поставки техники, ЕС финансирует обучение армянских специалистов работе с машинами для разминирования и частично покрывает текущие расходы центра.

В Евросоюзе рассчитывают, что новая техника поможет быстрее и безопаснее очищать территории от мин и будет способствовать возвращению к нормальной жизни жителей приграничных населенных пунктов.

О выделении средств на разминирование для Армении ЕС объявил в декабре прошлого года.

Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.