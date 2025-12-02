ЕС направит 15 млн евро Армении на помощь в разминировании
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас во вторник объявила о выделении Армении помощи в размере 15 миллионов евро.
Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала по итогам заседания Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе.
По словам Каллас, стороны приняли новую стратегическую программу партнерства между ЕС и Арменией, которая предусматривает реформы со стороны Еревана и сотрудничество, "например в сфере либерализации визового режима и безопасности".
"Сегодня я рада объявить о выделении 15 миллионов евро на поддержку мира и укрепление устойчивости Армении. Эти средства будут направлены на финансирование различных инициатив, в частности обучения и оборудования для разминирования, а также мероприятий по укреплению доверия в регионе", – сказала она.
Главная дипломатка ЕС также сказала, что Армения сталкивается с другими вызовами, в частности дезинформационными кампаниями "России и ее союзников" накануне парламентских выборов в следующем году.
"Финансирование ЕС также будет покрывать выявление, анализ и реагирование на иностранное вмешательство", – добавила Каллас.
Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.
В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.
Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.