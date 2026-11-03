В Армении говорят, что могут подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году

Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Официальная подача Арменией заявки на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году является "реалистичной", заявил премьер-министр Никол Пашинян на саммите Euronews по вопросам расширения ЕС, добавив, что его правительство намерено дать армянам возможность самостоятельно выбрать свой путь.

"В следующем году это может быть реалистично. 2028 год также может быть реалистичным. Мы начали процесс, который приведет нас к окончательному решению о подаче заявки на официальное членство в Европейском Союзе", – сказал премьер-министр Армении.

Пока что Ереван ведет диалог с Европейской комиссией по либерализации визового режима, стремясь завершить этот процесс к 2029 году.

Для Пашиняна членство в ЕС является стратегическим выбором, направленным на защиту демократии в Армении после революции 2018 года, которая отстранила от власти пророссийских политиков.

"Для нашего народа демократия – это не вопрос обстоятельств. Это стратегический выбор. Европейский Союз был одним из главных партнеров Республики Армения в реализации программы демократических реформ", – заявил Пашинян.

Армянский лидер отметил, что осознает компромисс между вступлением в ЕС и пребыванием в составе Евразийского экономического союза с Россией, и что именно армянский народ должен сделать этот выбор.

Ранее Пашинян анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз, представляя правительственную программу на следующие пять лет.

Подробнее об этом читайте в статье: Пашинян все-таки выбрал Европу. Как в Армении все меньше обращают внимания на Кремль и планируют вступать в ЕС.