Премьер Британии: иранский КВИР почти наверняка руководил заговором против авиабазы в Англии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил в понедельник, что вероятный заговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Как пишет "Европейская правда", об этом Бернем заявил в парламенте; его заявление приводит агентство Reuters.

Авиабаза "Фэйрфорд" на юго-западе Англии, которую американские бомбардировщики использовали для нанесения ударов по Ирану, оказалась в центре масштабных мер безопасности после того, как утром 27 сентября вблизи нее задержали пятерых британцев по подозрению в терроризме и правонарушениях, связанных со взрывчатыми веществами.

Американские чиновники сообщили агентству, что предполагаемый заговор с участием Ирана предусматривал проведение атаки с помощью беспилотников. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы, связанной с Ираном, было принято решение вывести бомбардировщики с этой авиабазы.

"Я могу подтвердить нашу оценку: весьма вероятно, что заговор координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции Ирана", – заявил Бернем в парламенте.

"Мы не будем терпеть таких угроз на нашей территории. Мы будем жестко противодействовать использованию Ираном преступных сетей, задействуя весь спектр наших полномочий для борьбы с ними и источниками их финансирования. Мы также введем дополнительные санкции, чтобы ограничить способность Ирана и КСИР наносить нам ущерб", – добавил глава правительства Великобритании.

Подробности предполагаемого заговора остаются малоизвестными. Пятерых задержанных мужчин впоследствии отпустили под залог полиции без предъявления обвинений, но "на строгих условиях". Также освободили ещё двух задержанных, в частности гражданина Великобритании и Ирана.

Следователи сообщили, что в фургонах, изъятых на месте происшествия, нашли бензин, но не обнаружили пригодных к использованию взрывных устройств. В то же время и полиция, и Бернем указали на возможную причастность иностранного государства.