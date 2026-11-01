СМИ: Рубио не верит, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшее время

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в возможности завершения войны путем переговоров, а также в том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники, сообщает "Европейская правда".

Европейские чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, отметили, что Рубио также в частных беседах поделился со своими западными коллегами сомнениями относительно заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы. Об этом он сказал во время двухдневных переговоров министров иностранных дел стран G20 в Атланте, которые завершились 31 октября.

По словам источников издания, частная оценка Рубио также касалась потенциального членства Украины в НАТО, которое, как сообщается, он назвал нереалистичным в краткосрочной перспективе и неприемлемым для Путина.

Кроме того, Марко Рубио предупредил, что захват Россией всего Донбасса не удовлетворит территориальные амбиции Кремля.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров "Группы двадцати" в декабре, если это принесет положительные результаты.

Также Рубио выступил в защиту того, что Вашингтон приглашает Россию присоединиться к встречам "Группы двадцати", подчеркнув необходимость продолжать взаимодействие с российской стороной.