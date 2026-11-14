Украина просит партнеров о дополнительных самолетах F-16

Украине необходимо в 2,5 раза увеличить количество истребителей, одновременно находящихся в воздухе, поскольку имеющиеся самолеты часто проходят техническое обслуживание, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил журналистам в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Глава государства рассказал, что должен присоединиться в онлайн-режиме к заседанию в формате "Рамштайн", которое должно состояться на следующей неделе. По словам президента, партнеры должны предоставить соответствующие пакеты помощи со всем необходимым.

"Мы это обсудили во время многосторонней встречи – группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим. Очень просим и самолеты F-16. Есть ограничения по использованию, потому что самолеты не новые", – отметил президент.

По его словам, на сегодняшний день Украине требуется в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое сейчас задействовано.

"То есть у нас на бумаге все это есть, но они постоянно находятся на ремонте, потому что F-16 уже не молоды. Над этим вопросом нужно работать и с американцами – мы этим занимаемся", – сказал Зеленский журналистам.

Как сообщалось, Бельгия планирует в этом году передать Украине три самолета F-16 после согласования этого соглашения с Францией.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что около половины истребителей F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.