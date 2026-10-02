Президент Владимир Зеленский заявил, что около половины истребителей F-16 уже длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

Об этом он сообщил Financial Times, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал о трудностях Украины в борьбе с атаками российских беспилотников. По его словам, истребители F-16 оказались эффективными против новых российских беспилотников с реактивными двигателями, но слишком много самолетов – около половины – длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.

По его словам, возвращение некоторых самолетов затягивается настолько, что Украина теряет драгоценное время, когда истребители больше всего нужны для защиты ее воздушного пространства.

Зеленский отметил, что Киев стремится получить помощь западных партнеров в переносе большей части работ по техническому обслуживанию на территорию Украины, аргументируя это тем, что содержание самолетов ближе к театру военных действий позволит быстрее вернуть их в строй.

Он подчеркнул, что гонка по противодействию российским беспилотникам сталкивается с препятствиями, в частности с нехваткой двигателей для перехватчиков.

"Двигатели – это ключевой момент, мы действительно импортируем много двигателей. Есть некоторые двигатели собственного производства, но их недостаточно", – подчеркнул Зеленский.

В конце сентября Зеленский сообщил о договоренности с Бельгией, которая предусматривает передачу Украине трех истребителей F-16 до конца года.

Также недавно он рассказал премьер-министру Норвегии о потребности в ПВО и поставках F-16.