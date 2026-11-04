Ченцов пояснил, что "венгерская" задержка с открытием кластеров не связана с правами меньшинств

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволода Ченцова, на данный момент нет свидетельств того, что какая-либо страна ЕС, в том числе Венгрия, имеет претензии к Украине в отношении последних двух кластеров в переговорах о вступлении, которые не касаются самих переговорных глав.

Об этом он заявил на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На данный момент только Венгрия не дает открыть последние два кластера – 4 и 5. Речь идет именно о содержании документов переговорных разделов, которые Венгрия еще хочет доработать.

"Они говорят, что это касается самих кластеров, что им нужно ознакомиться с самими документами. По определенным причинам они не были слишком вовлечены в front-loading (процесс подготовки Украины к открытию кластеров еще во время венгерского вето). Ведь мы готовы к открытию всех кластеров еще с конца прошлого года", – сказал Всеволод Ченцов.

Что касается других претензий, таких как защита национальных меньшинств, то на данный момент Венгрия новых требований не выдвигала.

"Когда мы говорим о национальных меньшинствах, Венгрия исторически является лидером в этом движении. Другие члены ЕС, у которых тоже есть свои предубеждения по этому вопросу, – чаще всего соседние страны. Венгрия часто поднимала планку очень высоко в этом вопросе. Но мы ведем диалог, объясняем, как защищаем меньшинства", – сказал Ченцов.

Впрочем, по словам вице-премьера по евроинтеграции, сейчас власти Венгрии ведут более конструктивный диалог с Украиной. Поэтому сейчас речь идет не столько о блокировании, сколько о претензиях, по которым можно прийти к согласию.

"При предыдущем правительстве это действительно было блокирование, они не хотели об этом говорить. Сейчас они используют другую риторику, у них более конструктивный подход", – заявил Всеволод Ченцов.

Как сообщала "Европейская правда", по результатам оценки процесса расширения ЕС четыре государства – Украина, Молдова, Черногория и Албания – демонстрируют значительный прогресс и активно продвигаются к членству.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе для того, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев одобрение законопроектов о верховенстве права и борьбе с коррупцией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по вопросам евроинтеграции.