Еврокомиссия выдвинула претензии Meta из-за доступа детей к соцсетям

Европейская комиссия в среду обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного воздействия социальных сетей.

Об этом пресс-служба комиссии сообщила журналистам в среду, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия заявила, что Meta нарушила собственные правила, согласно которым на ее платформах могут находиться только дети в возрасте от 13 лет. Предварительное расследование комиссии показало, что сервисы Instagram и Facebook нарушают Закон о цифровых услугах (DSA) ЕС.

"Несмотря на то, что, согласно собственным условиям использования Meta, минимальный возраст для безопасного пользования Instagram и Facebook составляет 13 лет, меры, принятые компанией для обеспечения соблюдения этих ограничений, не кажутся эффективными", – заявили в комиссии.

Эти меры, утверждают в ЕК, не обеспечивают надлежащего предотвращения доступа к сервисам Meta детям до 13 лет, а также не позволяют оперативно выявлять и удалять таких пользователей, если они уже получили доступ.

Например, при создании учетной записи дети могут указать ложную дату рождения, при этом отсутствуют эффективные механизмы проверки правильности самостоятельно указанной даты рождения.

На этом этапе комиссия считает, что Instagram и Facebook должны изменить свою методологию оценки рисков. Кроме того, Instagram и Facebook должны усилить свои меры по предотвращению, выявлению и удалению аккаунтов детей до 13 лет из своих сервисов.

Instagram и Facebook теперь имеют возможность ознакомиться с документами по расследованию комиссии и предоставить письменный ответ на предварительные выводы.

Если выводы комиссии подтвердятся окончательно, комиссия может вынести решение о невыполнении требований, что может привести к штрафу.

Напомним, в ряде стран Европы планируют законодательно запретить доступ к соцсетям и старшим детям.

Правительство Норвегии предложит запретить пользоваться соцсетями детям до 16 лет, а также возложит на технологические компании ответственность за проверку возраста молодых пользователей.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон призывает к единому подходу ЕС относительно ограничений соцсетей для детей.