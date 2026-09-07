СМИ: в Польше неизвестные повредили памятник УПА

Неизвестные повредили памятник УПА в польском поселке Бялысток, что в Грубешевском повете Люблинского воеводства; полиция разыскивает причастных.

Об этом стало известно RMF24, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 6 сентября. Неизвестные повредили надписи на каменном обелиске.

Повреждения получил каменный памятник 41 бойцу УПА, погибшим в бою против НКВД в феврале 1946 года.

В полиции подчеркнули, что расследование сосредоточено на "осквернении памятника и места захоронения украинских воинов, а также на разжигании межэтнической вражды и повреждении имущества".

Отмечается, что этот памятник уже неоднократно подвергался вандализму – в последний раз в прошлом месяце, когда посольство Украины отреагировало на этот инцидент.

Стоит отметить, что в конце августа заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий заявил, что появление таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич, в Национальном пантеоне Украины приведет к серьезным проблемам с интеграцией страны в ЕС.

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