Макрон объяснил, чем несправедливый мир в Украине угрожает Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что те, кто стремится ограничить помощь Украине и навязать ей несправедливый мир, ставят под угрозу всю Европу.

Об этом он написал в социальной сети X вечером 14 ноября, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что происходящее в Украине напрямую касается граждан Франции.

"На кону – безопасность всех нас. Помощь Украине в её обороне означает защиту Франции и французского народа. Если Россия применяет грубую силу, чтобы навязать свою волю европейской стране, – это ослабляет всю Европу", – отметил он.

Именно поэтому, по его словам, Украина оказалась в центре обсуждений в четверг и пятницу в Дублине во время девятого саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания лидеров стран ЕС.

Макрон отметил, что там лидеры стран "продемонстрировали единство в отношении двух приоритетов".

Первый приоритет, по словам Макрона, – помочь Украине пережить зиму.

"Недавние обсуждения с представителями США ясно показали: Путин не хочет вести переговоры. Его армия не наступает. На самом деле она отступает и несет значительные потери. Но очевидно, что он делает ставку на то, чтобы заставить Украину уступить, усиливая атаки на гражданское население и пытаясь погрузить страну в темноту этой зимой. Наша ответственность заключается в том, чтобы эта ставка провалилась", – подчеркнул он.

Макрон отметил, что это означает сохранение финансовой поддержки и помощь Украине в защите её населения, электростанций и электросетей.

Второй приоритет – это "сотрудничество с Украиной для достижения справедливого и прочного мира".

"Европа должна сыграть в этом свою полную роль, ведь от этого мира зависит и безопасность нашего континента", – подчеркнул Макрон.

Французский президент также выразил убеждение, что "Украина, обладающая самой мощной в Европе армией обычных вооруженных сил, должна играть ключевую роль наряду с НАТО – в состав которого она по праву входит".

"Наша цель ясна: добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать сотрудничать со всеми, чтобы укрепить общую систему безопасности для Европы. Именно так мы защитим украинцев, французов и всех европейцев в долгосрочной перспективе", – добавил Макрон.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что в ходе подготовки к новому раунду трехсторонних переговоров появилось несколько новых идей, которые могут либо привести к прорыву, либо перерасти в новые предложения.

Отметим, что СМИ сообщали, что Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах американская сторона задала Украине вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.