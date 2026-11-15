Байден в своих мемуарах поделился впечатлениями от бесед с Зеленским и Путиным

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах "Пообещай мне, Америка" рассказал о своих отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

В своих мемуарах, которые должны выйти во вторник, 17 ноября, Байден описывает "капризный тон" Путина. В частности, экс-президент США рассказал, что тот "любил сутулиться во время встреч, притворяясь равнодушным, словно подросток".

Также он высказался о своём опыте общения с Зеленским. В частности, в мемуарах он отметил, что актёрский опыт президента Украины "оказался очень хорошей тренировкой" для него.

В то же время он заявил, что Зеленский "мог быть капризным и упрямым в наших частных беседах, и не таким благодарным, как я ожидал".

Кроме того, Байден рассказал, что члены команды действующего американского президента Дональда Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им вести переговоры напрямую с Путиным до того, как Трамп вновь вступит в должность.

Но Байден отказался, "не желая давать им карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своеобразной капитуляцией за счет Украины".

Напомним, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях. В заявлении офиса Байдена говорилось, что рак бывшего президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности).

Трамп отреагировал на информацию о выявленном раке у Байдена и пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.