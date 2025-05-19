У Байдена обнаружили агрессивную форму рака, который дал метастазы

У бывшего президента США Джо Байдена в минувшую пятницу диагностировали агрессивную форму рака с метастазами в костях.

Соответствующее заявление офиса Байдена опубликовало издание The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Диагноз был поставлен после того, как Байден сообщил о симптомах со стороны мочевыводящих путей, после чего врачи обнаружили "небольшой узелок" в его простате.

В заявлении говорится, что рак экс-президента США "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона" (высокая степень злокачественности) с "метастазами в кости".

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, вероятно чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе с врачами", – говорится в заявлении офиса Байдена.

82-летний Байден покинул свой пост в январе, став самым пожилым президентом в истории США.

В течение всего президентского срока Байден сталкивался с вопросами о своем возрасте и здоровье, что в итоге привело к тому, что он отказался от баллотирования на второй срок под давлением собственной Демократической партии.

Недавно сообщалось, что в книге двух журналистов из CNN и Axois под названием "Первородный грех" говорилось о том, что в 2023 и 2024 годах физическое состояние Байдена ухудшилось настолько, что его советники в частном порядке обсуждали возможность использования кресла колесного в случае его переизбрания.

Стоит отметить, что в апреле в Белом доме показали результаты медосмотра действующего президента США Дональда Трампа.