Франция оштрафовала на миллион евро танкер Tagor из "теневого флота" РФ

Владелец танкера из так называемого "теневого флота" России, задержанного в конце мая Военно-морскими силами Франции, выплатит штраф в размере 1 миллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Le Figaro.

По словам прокурора города Брест Стефана Келленбергера, судно было оштрафовано за отсутствие флага и отказ подчиниться приказам французских военных во время перехвата.

Как отметил прокурор, штраф был назначен в рамках процедуры признания вины (соглашения со следствием). После урегулирования юридических вопросов административный арест с судна будет снят. Танкер Tagor сможет покинуть территориальные воды Франции.

Напомним, страны ЕС и союзники в последнее время усиливают давление на "теневой флот", который Россия использует для обхода западных санкций и экспорта своей нефти.

Помимо финансирования военной машины Кремля, такие суда часто находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не имеют надлежащего страхования, что создает значительные экологические риски для прибрежных государств.

Напомним, Франция задержала нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане 31 мая. О задержании сообщил президент Эмманюэль Макрон.

Предыдущие танкеры были задержаны, а затем смогли продолжить путь после уплаты штрафов.