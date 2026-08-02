Итальянские военные из миссии ЕС провели досмотр танкера "теневого флота" России

Миссия ЕС Irini под руководством Италии в воскресенье провела досмотр танкера, входящего в состав так называемого "теневого флота" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Об этом сообщило Министерство обороны Италии, пишет "Европейская правда".

Министерство сообщило, что танкер Toa Payoh, который находится под санкциями ЕС и плавал под флагом Камеруна, был перехвачен в Средиземном море, к западу от итальянского острова Пантеллерия. Он вышел из Бенина и направлялся в Стамбул.

Сначала капитан танкера отказался оказывать необходимое содействие, заявили в Минобороны Италии. Затем с борта корабля ITS Thaon di Revel, флагмана миссии ЕС "Ирини", вертолетом был доставлен итальянский военный абордажный отряд, который провел необходимые проверки.

Операция, проведенная при поддержке греческого военного корабля и польского морского патрульного самолета, длилась примерно два часа и завершилась без инцидентов.

Как отмечается, операция была проведена в международных водах на основании европейского мандата и в полном соответствии со статьей 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS).

"Я хотел бы поздравить экипаж корабля ITS Thaon di Revel и всех военнослужащих, принимавших участие в операции, с проявленными ими профессионализмом, готовностью и решимостью. Эта операция в очередной раз является наглядным свидетельством вклада Италии в обеспечение безопасности в Средиземном море и в усилия Европейского Союза", – заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Пока нет информации, было ли судно задержано во время проведения проверок.

EUNAVFOR MED Irini – это военно-морская миссия ЕС, начатая в 2020 году с целью обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. С тех пор правительства стран ЕС расширили сферу её деятельности, предоставив ей полномочия проводить досмотры судов, которые, как подозревается, плавают под фальшивыми флагами.

Напомним, Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна продолжается расследование.

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