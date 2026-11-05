ЕС и международные партнеры обсудят, как перекрыть России финансовые каналы обхода санкций

Еврокомиссия в четверг, 5 ноября, проводит встречу с представителями государств-партнеров, в частности Украины, США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи, Норвегии и других стран, по вопросам усиления контроля за выполнением санкций против России и противодействия их обходу.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Основное внимание Еврокомиссия и ее партнеры по всему миру уделят финансовым операциям через третьи страны, российскому военно-промышленному комплексу, экспорту энергоносителей и деятельности теневого флота РФ.

В первой половине дня состоится 10-е заседание Группы высокого уровня ЕС по вопросам ограничительных мер (High-Level Group on Union Restrictive Measures), которое проведет еврокомиссар по финансовым услугам Мария Албукерке.

Представители государств-членов ЕС и европейских институтов рассмотрят новые угрозы, связанные с обходом санкций, в частности использование криптоактивов для проведения запрещенных финансовых операций.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) представит результаты своей работы по выявлению схем обхода санкций. Участники также обменяются опытом обеспечения выполнения ограничительных мер ЕС.

Во второй половине дня специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан проведет восьмое заседание Форума координаторов санкций (Sanctions Coordinators Forum).

В нем примут участие представители стран ЕС и международных партнеров – Украины, США, Великобритании, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и Исландии.

По информации Еврокомиссии, участники сосредоточатся на совместных усилиях по дальнейшему ограничению финансирования России через платежные сети в третьих странах.

Отдельными темами станут анализ тенденций и схем обхода санкций российским военно-промышленным комплексом, экспорт российских энергоносителей и деятельность российского теневого флота.

По оценкам Еврокомиссии, темпы роста российской экономики существенно замедлились – с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. В 2026–2027 годах ожидается сохранение темпов роста на уровне, близком к стагнации. В ЕК также отмечают, что высокая инфляция, высокие процентные ставки, повышение налогов, риски национализации и общая неопределенность привели к длительному замораживанию инвестиций в России.

Как сообщала "Европейская правда", недавно Швейцария присоединилась к 21-му пакету санкций Евросоюза против России.

Между тем Еврокомиссия активно работает над подготовкой нового, 22-го пакета санкций Евросоюза против России, но пока неизвестно, когда он будет представлен.

16 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в присутствии президента Украины Владимира Зеленского анонсировала новый, 22-й пакет санкций против РФ, а также заверила, что санкции ЕС против России не будут сняты до окончания войны.

Ранее сообщалось, что санкции ЕС против России всё больше затрагивают национальные интересы государств-членов, что затрудняет принятие новых санкционных пакетов.