Австрия представила предложение по мандату европейской команды на переговорах с РФ

Австрия представила предложение относительно мандата европейской делегации на переговорах о мире в Украине, которое охватывает четыре направления.

Об этом заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, прибыв в понедельник на заседание Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда".

Австрийская дипломатка приветствовала решение Европейского совета о согласовании состава европейской команды переговорщиков на переговорах о прекращении войны в Украине.

Она добавила, что сейчас важно вновь перенести дискуссию по этой теме на уровень министров иностранных дел и наделить команду переговорщиков конкретным мандатом.

"С этой целью мы, Австрия, заранее представили документ, в котором изложено вполне конкретное предложение относительно содержательного мандата – то есть не вопрос "кто", а вопрос конкретного "что" (должна обсуждать европейская команда. – Ред.)", – сказала Майнль-Райзингер.

Она отметила, что австрийское предложение основывается на четырёх "столпах".

"Это политическое направление; это направление, касающееся вопросов безопасности, в том числе мониторинга, соблюдения перемирия; это гуманитарное направление, чтобы объединить усилия для поддержки Украины, особенно зимой, а также, например, вернуть похищенных детей; и, наконец, это экономическое направление – вопрос о том, как мы можем использовать санкции или другие экономические меры в качестве рычагов для переговоров", – сказала Майнль-Райзингер.

Она подчеркнула, что эту дискуссию необходимо провести сейчас, чтобы уже на следующем заседании Совета можно было принять конкретный содержательный мандат.

Напомним, 13 ноября глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. На переговорах будут присутствовать представители институтов ЕС и стран Е5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша).

Также Кошта объяснил, почему лидеры решили делегировать на переговоры о мире в Украине команду, а не одного представителя.