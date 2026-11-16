Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордных почти 8 млрд евро

В понедельник Совет ЕС принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом в Совете ЕС сообщили журналистам 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Из этой суммы около 5 млрд евро поступят из средств, предусмотренных в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в 2026 году. Это самый крупный единовременный транш, который ЕС когда-либо предоставлял Украине в рамках этой программы.

Выплата стала возможной после того, как Украина выполнила более 20 целевых шагов, связанных с реформами в ряде ключевых сфер, в частности в судебной системе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, на финансовых рынках, в управлении государственными активами, развитии человеческого капитала, бизнес-среде, децентрализации и региональной политике, энергетике, агропродовольственном секторе, цифровой трансформации и охране окружающей среды.

Финансирование в рамках Ukraine Facility призвано укрепить макрофинансовую стабильность Украины, способствовать её восстановлению и модернизации, обеспечить бесперебойную работу государственного управления и поддержать усилия страны по проведению реформ.

Выплаты осуществляются в соответствии с "Планом Украины" (Ukraine Plan), в котором изложена стратегия восстановления, реконструкции и модернизации, а также график внедрения реформ, в целом согласованных с целями Украины по вступлению в ЕС.

В то же время, как сообщала "ЕП", Еврокомиссия предлагает выделить Украине 8,04 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility – на 264,6 млн евро меньше, чем просил Киев, из-за неполного выполнения условий.

Как сообщили "ЕвроПравде" информированные источники в ЕС, после вычета средств в счет погашения ранее выплаченного аванса на выплату Украине придется около 7,8 млрд евро.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.