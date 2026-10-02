ЕС выделил Украине 2,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Европейская комиссия в пятницу выделила Украине очередной транш в размере 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility; часть средств была обеспечена за счет кредита на поддержку в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Это уже восьмой транш в рамках Ukraine Facility – главного инструмента ЕС для поддержки восстановления Украины, её реформ и прогресса на пути к членству в ЕС.

Как отмечается, 800 млн евро из общей суммы впервые были выделены в рамках кредита на поддержку Украины на 90 млрд евро.

"Сегодняшним выделением средств мы помогаем обеспечить финансовую стабильность Украины и поддерживаем инвестиции, которые станут основой её будущего восстановления. Ведь европейская солидарность означает конкретную поддержку. Европа будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Средства выделены после успешного внедрения Украиной реформ в нескольких стратегических секторах, в частности в судебной системе, на финансовых рынках, в сфере человеческого капитала, бизнес-среде, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и "зеленом" переходе.

С учетом этого транша общий объем поддержки ЕС, предоставленной в рамках Ukraine Plan, превысит 32 млрд евро (включая внешние взносы от государств-членов и стран-партнеров, а также средства, направленные через кредит в поддержку Украины), что эквивалентно почти 70% текущего финансирования, доступного в рамках первого направления Ukraine Facility.

До конца года Украина по-прежнему располагает 33,7 млрд евро финансовой поддержки: 29,3 млрд евро остаются доступными для выделения в рамках кредита в поддержку Украины (16,6 млрд евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала и 12,7 млрд евро бюджетной поддержки). Кроме того, в рамках первоначальной программы Ukraine Facility на этот год по-прежнему доступны 4,4 млрд евро бюджетной поддержки.

24 сентября Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 3 млрд евро после утверждения в рамках программы Ukraine Facility.

"ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.

По данным СМИ, лидеры ЕС планируют призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, которые позволят получить финансовую поддержку на сумму в миллиарды евро, предусмотренную на 2026 год.