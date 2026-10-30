ЕС готовит Украине около 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility, транш выплатят в ноябре

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 8,04 млрд евро по программе Ukraine Facility – на 264,6 млн евро меньше, чем просил Киев, из-за неполного выполнения условий относительно наблюдательных советов госпредприятий и подготовки к либерализации энергетических рынков.

Об этом говорится в предложении Еврокомиссии об Имплементационном решении Совета ЕС "Об установлении удовлетворительного выполнения условий для частичной выплаты девятого транша в рамках Плана Украины по программе Ukraine Facility" от 21 октября, с текстом которого ознакомилась корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 8,04 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, но отмечает невыполненные реформы.

"Украина удовлетворительно выполнила соответствующие условия для частичной выплаты… четвертого, седьмого, восьмого и девятого траншей финансовой помощи в рамках Плана Украины. Такая помощь составит 8 040 665 425 евро до вычета предварительного финансирования, из которых 298 747 120 евро приходится на четвертый транш, 368 010 368 евро – на седьмой транш, 95 530 669 евро – на восьмой транш и 7 278 377 268 евро – на девятый транш", – говорится в документе.

Как сообщили "ЕвроПравде" информированные источники в ЕС, после вычета средств в счет погашения ранее выплаченного аванса сумма к выплате Украине составит около 7,8 млрд евро.

Для одобрения предлагаемой выплаты необходимо решение Совета ЕС, которое ожидается до конца ноября.

Для текущего девятого транша Еврокомиссия признала удовлетворительно выполненными 16 из 18 шагов, в том числе модернизацию ИТ-системы исполнения судебных решений; утверждение Стратегии защиты прав человека; принятие программы противодействия торговле людьми, стратегии сокращения государственной собственности в банках и Стратегии занятости населения; инвестиции в образование, здравоохранение и жилье для ветеранов с инвалидностью, семей погибших ветеранов и внутренне перемещенных лиц; подготовку независимой оценки НКРЭКУ; меры в сфере электронной идентификации и мониторинга вод.

Что касается двух не полностью выполненных шагов, речь идет о назначении наблюдательных советов госпредприятий с большинством независимых членов – они назначены на 10 предприятиях вместо 15, – а также о принятии дорожной карты постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

При определении суммы выплаты Комиссия предложила учесть частичное выполнение требования относительно наблюдательных советов, а также досрочное выполнение одного шага, предусмотренного для десятого транша: подачу запроса на проведение миссии МАГАТЭ по обзору регулирующей деятельности в сфере ядерной и радиационной безопасности.

Благодаря учету этих факторов Комиссия предложила выплатить Украине на 529,4 млн евро больше. В результате разница между запросом Украины и предлагаемой к выплате суммой составляет лишь 264,6 млн евро, а не почти 800 млн, как могло бы быть.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы выполнила Украина для получения этого транша.

В свою очередь, еврокомиссар Марта Кос призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.