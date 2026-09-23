24 сентября министры ЕС одобрят выделение Украине 3 млрд евро за реформы

В четверг, 24 сентября, во время заседания Совета ЕС по конкурентоспособности будет утверждено выделение Украине 3 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Про об этом корреспондент "Европейской правды" узнала из собственных источников в Совете ЕС.



ЕС 24 сентября одобрит выплату Украине 3 млрд евро за выполненные 8 реформ.



"Coreper 23 сентября утвердил проект решения Совета ЕС о выполнении Украиной условий для частичной выплаты восьмого транша в рамках "Плана Украины" в рамках механизма Ukraine Facility, и завтра его одобрят на Совете ЕС", – сообщил собеседник "Европейской правды".



Сумма транша составит около 3 млрд евро.



Для того чтобы получить эти средства, Украина выполнила шаг, который обязалась выполнить еще во втором квартале 2025 года – вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процесса их проверки.



Также были осуществлены три реформы, запланированные на четвертый квартал 2025 года, они вместе принесут украинскому бюджету 368 миллионов евро:

Назначение нового оператора рынка электроэнергии

Вступление в силу законодательства о поддержке развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения

Вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины

Еще три одобренных Евросоюзом шага касаются обязательств Украины, относящихся к текущему, 8-му траншу и "стоят" 2,292 млрд евро:

Опубликована оценка устойчивости банковской системы

Вступление в силу законодательства о доступе к информации о внешних инженерных работах

Публикация отчета о внедрении государственной поддержки через публичный Аграрный реестр

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что еще 24 августа Украина подала запрос на выплату части 5-го, 7-го и 8-го траншей "Плана Украины" (Ukraine Plan) механизма предоставления поддержки Украине – Ukraine Facility" на сумму 3 млрд евро.



Совет ЕС 30 июля утвердил обновленный план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который позволит Украине получить 8,3 млрд евро в 2026 году на закрытие потребностей бюджета.



31 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного судью Высшего антикоррупционного суда, что является составляющей шага, необходимого для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility.



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