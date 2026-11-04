Депутата "Альтернативы для Германии" не пустили на рейс на Майорку

Авиакомпания Ryanair запретила депутату от ультраправой "Альтернативы для Германии" Марселю Квекемайеру лететь на Майорку, якобы из-за его нецензурной лексики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Во время ожидания рейса в аэропорту "Мюнстер/Оснабрюк" Квекемайер, как сообщается, вмешался в спор по поводу багажа между другим пассажиром и сотрудником, высказав резкую критику.

Впоследствии авиакомпания решила не допускать Квекемайера на борт. Региональное отделение партии "АдН" в Нижней Саксонии подтвердило этот инцидент, произошедший в середине октября. Сам депутат пока не высказался по этому поводу публично.

"Сотрудники выхода на посадку в аэропорту Мюнстера правомерно отказали этому пассажиру в посадке на рейс из Мюнстера в Пальму-де-Майорку из-за его деструктивного поведения", – говорится в заявлении Ryanair.

Компания придерживается "строгой политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению пассажиров". Она и в дальнейшем "будет принимать меры против ненадлежащего поведения, чтобы обеспечить всем пассажирам и экипажу возможность путешествовать в атмосфере уважения и без стресса, без лишних препятствий", добавила авиакомпания.

Неясно, что именно сказал 46-летний политик. Пресс-секретарь партии "АдН" в Нижней Саксонии заявил, что Квекемайер лично не оскорблял и не относился пренебрежительно ни к одному сотруднику авиакомпании. Его критика была направлена исключительно на практику обслуживания авиакомпании, значительную задержку рейса и её ограничительную политику, а не на конкретного сотрудника за стойкой регистрации. Пресс-секретарь добавил, что, к сожалению, за высказывание резкой критики в адрес практики компании можно лишиться возможности путешествовать.

Квекемайер был депутатом парламента земли Нижняя Саксония с 2022 по 2025 год, после чего перешел в Бундестаг. Он также является председателем районной ячейки партии "АдН" в Оснабрюк-Ланде.

Ранее агентству Reuters стало известно, что главный экономический посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.