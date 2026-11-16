ЕС перечислил Украине ещё 1,71 млрд евро на дроны, боеприпасы и ПВО

В понедельник, 16 ноября, Европейская комиссия перечислила Украине 1,71 млрд евро в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan общим объёмом 90 млрд евро для закупки дронов, ракет и систем противовоздушной обороны.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Евросоюз профинансирует дроны, ракеты и системы ПВО для Украины на сумму 1,71 млрд евро.

"Сегодня Европейская комиссия перечислила Украине 1,71 млрд евро в рамках кредита на поддержку Украины объемом 90 млрд евро. Эта выплата пойдет на финансирование беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, включая радары раннего предупреждения и ракеты, чтобы удовлетворить неотложные военные потребности Украины в ее обороне от захватнической войны со стороны России", – заявил Уйвари.

Обновлено 14:08: По данным источников "Европейской правды", эти средства будут потрачены на дроны украинского производства, а также системы ПВО и ракеты производства ЕС.

По словам Балажа Уйвари, до конца 2026 года Украине остается доступна финансовая поддержка ЕС в размере 23,6 млрд евро, которая включает около 19 млрд евро в рамках кредита Ukraine Support Loan.

В частности, до конца 2026 года ЕС может выделить 10,2 млрд евро на поддержку сопротивления вооруженных сил Украины и 9 млрд евро – на бюджетную поддержку.

Напомним, 6 ноября пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил "Европейской правде", что ЕС стремится выплатить Украине до конца 2026 года всю предусмотренную на этот год сумму в рамках кредита на 90 млрд евро, однако дальнейшие выплаты зависят, в частности, от выполнения Украиной необходимых реформ.

По данным Еврокомиссии, с начала захватнической войны России против Украины ЕС и его государства-члены оказали Украине общую поддержку на сумму 237,6 млрд евро, включая 3,8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

Как сообщала "Европейская правда", 16 ноября Совет ЕС одобрил выделение Украине рекордных почти 8 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

5 ноября Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 млрд евро на бюджетные и оборонные нужды, из которых 658 млн евро были предназначены для финансирования оборонных нужд.

2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.