ЕС может выплатить Украине ещё 20 млрд евро до конца года: "всё зависит от реформ"

Европейская комиссия намерена до конца 2026 года перечислить Украине всю сумму из пока невыплаченных более 20 млрд евро из нынешней части кредита ЕС на 90 млрд, однако выплата остальных средств будет зависеть от выполнения Украиной необходимых реформ.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари в пятницу, 6 ноября, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе.

После перечисления Украине 5 ноября 4,36 млрд евро на бюджетную поддержку и оборонные нужды у ЕС осталось еще примерно 20 млрд, доступных для выплаты в этом году.

"Важно продолжать реформы, чтобы мы могли разблокировать оставшуюся часть финансирования, и это остается нашей целью. Мы хотим достичь 45 млрд евро до конца этого года в рамках кредита", – заявил Уйвари.

На уточняющий вопрос корреспондентки "Европейской правды" о том, уверена ли Еврокомиссия, что сможет выплатить все 20 млрд евро до конца года, пресс-секретарь не дал однозначного подтверждения.

"Мы уверены в нашей решимости достичь поставленной цели, которая составляет 45 млрд. Конечно, очень многое зависит от реформ. Мы говорим об этом уже давно", – подчеркнул он.

В то же время Уйвари положительно оценил нынешние темпы реформ в Украине.

"Сейчас наблюдается положительная динамика и хороший прогресс. Повестка дня реформ явно продвигается вперед, и важно поддерживать этот темп", – отметил представитель Еврокомиссии.

Он также сообщил, что на прошлой неделе Еврокомиссия утвердила финансовую стратегию поддержки Украины на 2027 год, которая сейчас находится на рассмотрении Совета ЕС.

"Согласно ей, мы можем рассчитывать примерно на 32 млрд евро на оборону, а остальное пойдет на бюджетную поддержку. Именно таким будет подход в следующем году", – пояснил Балаж Уйвари.

Напомним, 5 ноября Еврокомиссия объявила о перечислении Украине 4,36 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan.

ЕС также готовит для Украины около 8 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала, какие реформы провела Украина для получения этого транша.