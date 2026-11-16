Глава дипломатии ЕС обозначила основные требования на переговорах с Москвой

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала основные требования европейской стороны к России на будущих мирных переговорах по Украине: уважение территориальной целостности Украины, непризнание оккупированных территорий российскими, ответственность РФ за военные преступления и возвращение депортированных украинских детей.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.

По ее словам, требования России остаются максималистскими. "Москва хочет расчленить Украину, оттеснить НАТО и получить право вето в вопросах европейской безопасности. Все это – неприемлемые требования", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что российские требования повторяют позицию Москвы накануне полномасштабного вторжения в Украину.

"В 2021 году требования России были предлогом для войны. В 2026 году они являются предлогом для продолжения войны", – сказала глава дипломатии ЕС.

"У Европы есть четкие требования к Москве. Напомню лишь некоторые из них. Суверенитет, независимость, территориальная целостность Украины и ее право выбирать собственные союзы должны уважаться. Не может быть никакого юридического признания оккупированных украинских территорий", – подчеркнула она.

По словам Каллас, Россия также "должна быть привлечена к ответственности за военные преступления и заплатить за разрушения, которые она причинила".

"Дети, депортированные из Украины, должны быть возвращены домой. Российские диверсии и кибератаки по всей Европе должны прекратиться", – добавила она.

В то же время Каллас подчеркнула, что первоочередной задачей переговорщиков остается достижение прекращения огня.

"Прекращение огня должно быть приоритетом, затем – мирное соглашение. Только после этого мы можем обсуждать что-либо еще", – сказала высокий представитель ЕС.

По ее словам, европейские министры иностранных дел также высказались относительно требований России пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

"Сегодня министры высказались очень четко. Нам не нужна новая архитектура безопасности. Нам нужно восстановить ту, которая у нас есть", – подчеркнула Каллас.

Напомним, ранее 16 ноября Каллас назвала требования России относительно мирного урегулирования абсурдными и заявила, что переговорная команда должна прежде всего добиваться прекращения огня.

Как сообщала "Европейская правда", 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

16 ноября главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила "Европейской правде", что именно этот формат согласован для следующих раундов переговоров, однако конкретное место их проведения еще не обсуждалось.