Зеленский ответил Ле Пен, которая не хочет финансировать Украину в будущем

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление ультраправой кандидатки в президенты Франции Марин Ле Пен, которая ранее заявляла, что в случае прихода к власти она не будет поддерживать дальнейшее финансирование Украины.

Соответствующее заявление украинского президента прозвучало в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

В контексте слов Ле Пен Зеленский указал, что опыт украинской армии в технологическом плане очень важен для партнеров, в частности для Великобритании, США и Франции.

"И, на мой взгляд, французская промышленность может выиграть только благодаря этим технологиям, благодаря этому сотрудничеству и совместному производству, и это не означает платить Украине за сегодня. Мы уже не на первом или втором году войны. Да, это помощь Украине стать сильнее, и Украина, в свою очередь, обеспечит безопасность кому-то благодаря своему опыту", – сказал он.

По его словам, в случае избрания Ле Пен президентом необходимо будет убедиться, что "у нее есть самая мощная европейская система, которая работает".

Ле Пен ранее уже заявляла, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения. Также она заявила, что французское сельское хозяйство потеряет от вступления Украины в ЕС.

Как известно, перед президентскими выборами-2027 во Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.