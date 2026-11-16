Европейский Союз планирует ввести новые санкции против Ирана после серии кибератак на холодильные системы супермаркетов в европейских странах.

Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, которую цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Последние кибератаки показали, что европейские страны не находятся вне зоны досягаемости Тегерана, сказала Каллас. В настоящее время ведется подготовка дополнительных санкций.

Каллас отметила, что эти штрафные меры станут дополнением к существующим санкциям, связанным с ядерной программой Ирана, серьезными нарушениями прав человека и ограничениями свободы судоходства.

Она не уточнила, против кого именно направлены санкции. В настоящее время действуют санкции в отношении Корпуса стражей Исламской революции, который также классифицируется как террористическая организация.

В начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

9 ноября в МИД Франции вызвали посла Ирана из-за обвинений в кибератаках.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна будет добиваться от европейских стран принятия мер против Ирана в ответ на кибератаки на сотни холодильных витрин в супермаркетах.