Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал о переговорах с помощником главы России Юрием Ушаковым, а также с Украиной и представителями Европы.

Об этом он сообщил в социальной сети X в понедельник, 16 ноября, пишет "Европейская правда".

По словам Кушнера, он и Стив Виткофф в этот день обсудили с Ушаковым "достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе".

Также спецпредставители Дональда Трампа провели "плодотворный телефонный разговор" с Украиной и представителями Европы, ЕС и НАТО. Об этом ранее сообщил украинский президент Владимир Зеленский; по его словам, разговор был "непростым".

Кушнер заявил о начале подготовки повестки дня "для следующей многосторонней встречи", которую, по его словам, планируют "организовать в ближайшее время".

"Мы обсудили, как способствовать прямому диалогу между Европой и Россией, которого в течение последних четырех лет практически не было. Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над тем, чтобы обеспечить Европе более стабильное и безопасное будущее", – отметил он.

В тот же день Ушаков заявил, что привлечение представителей Европейского Союза к трехсторонним переговорам о прекращении российско-украинской войны с РФ не согласовывалось.

Как сообщалось, 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения любых требований Кремля.