Эстония разработает систему отслеживания воздушных угроз по примеру Украины

Правительство Эстонии намерено разработать новую систему оповещения о воздушных угрозах, которая позволит гражданам самостоятельно отслеживать перемещение дронов.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Мартин Херем в телепрограмме ERR, сообщает "Европейская правда".

По его словам, новая система оповещения населения должна быть разработана в течение шести месяцев.

"Мы можем предоставить каждому жителю более подробную картину ситуации. Не только сирену и какое-то сообщение, а возможность наглядно увидеть, приближается ли угроза к Краби или Выру, Кохиле или Рапле. На основе этой информации люди смогут принимать собственные решения. Это также поможет значительно снизить уровень тревоги", – сказал Херем.

В качестве образца при разработке берется опыт Украины, где существует большое количество приложений, собирающих соответствующую информацию.

"Когда дрон входит в воздушное пространство региона, там объявляется воздушная тревога. Сегодня предупреждения уже выдаются на уровне районов, и продолжается работа над тем, чтобы сделать возможной выдачу предупреждений даже для более мелких территориальных единиц в зависимости от движения воздушных целей", – пояснил Дмитрий Жмайло, руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Эстония в настоящее время рассматривает несколько вариантов. По словам советника министра обороны Мати Тикерпуу, финансирование есть, но окончательная стоимость будет зависеть от выбранного партнера для сотрудничества. Ожидается, что решение не будет слишком дорогостоящим, поскольку речь идет об относительно простом программном приложении.

Ожидается, что эстонская система экстренного оповещения через сотовую связь, которая в настоящее время активно тестируется, также начнет функционировать в начале следующего года. Эта технология позволяет охватить большое количество людей за считанные секунды.

Напомним, в Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов.

В МИД Украины назвали безосновательными утверждения России о том, что Украина использует воздушное пространство стран Балтии для нанесения ударов дронами по российской территории.