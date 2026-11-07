Литва готовит новую систему оповещения на случай чрезвычайных ситуаций и угроз безопасности

Департамент пожарной охраны и спасения Литвы (ДПОР) объявил конкурс на закупку работ по созданию, внедрению и обслуживанию новой многоканальной системы оповещения и информирования населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

После реализации проекта стоимостью 5,5 млн евро, финансируемого за счет средств Европейского Союза, будет создана единая платформа управления, которая позволит скоординированно задействовать различные средства оповещения населения, действующие в Литве.

Планируется, что новая система начнет работать в Литве в 2028 году.

"В связи с изменением ситуации в сфере безопасности в нашем регионе мы стремимся существенно повысить устойчивость государства и обеспечить максимально возможную безопасность населения. Стремительный технологический прогресс в сфере связи и телекоммуникаций также побуждает использовать для оповещения населения современные и надежные технологии. В любой чрезвычайной ситуации информация должна своевременно доходить до жителей – это один из важнейших элементов гражданской обороны", – сказал министр внутренних дел Мартинас Кателинас.

Новая многоканальная платформа оповещения позволит координированно управлять всеми основными средствами оповещения из одной системы. После внедрения платформы предупредительные сообщения можно будет активировать значительно быстрее, а одним движением – включить один или несколько каналов информирования

. Централизованное управление позволит сократить время оповещения, обеспечить последовательность информации и более эффективно отслеживать и контролировать процесс оповещения.

Особое внимание при внедрении новой платформы будет уделяться кибербезопасности, надёжности системы и бесперебойности её работы.

Предусмотрено внедрение решений для защиты от киберугроз и несанкционированного доступа, обеспечения контроля и отслеживаемости действий, выполняемых в системе.

Также планируется обеспечить надежную работу системы оповещения даже в случае возможных сбоев.

Предложения об участии в публичных закупках можно подавать до 3 декабря этого года.

Сообщалось, что с ноября в Финляндии заработала система FI-Alert, которая позволит отправлять оповещения об опасности на телефоны всех мобильных операторов в определенной зоне.

Недавно польский премьер Дональд Туск анонсировал масштабную программу гражданской обороны и защиты населения на $26 млрд.

Также Польша готовит закон о так называемом "предвоенном состоянии", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально еще не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.