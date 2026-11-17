Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне может обсудить с президентом США Дональдом Трампом организацию так называемой "гуманитарной миссии" в Константиновке.

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил "Вестям", пишет "Европейская правда".

Идею провести так называемую "гуманитарную миссию" в Константиновке по примеру операции в Олешках Владимир Путин высказал 12 ноября 2026 года во время встречи со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он предложил организовать пятидневное перемирие для эвакуации мирных жителей, которые, по его утверждению, остаются в городе. Однако Украина опасается, что РФ может использовать такую операцию для того, чтобы укрепить свои позиции в Константиновке и полностью ее оккупировать.

Песков заявил, что с украинской стороны пока не поступало никаких сигналов о готовности к проведению этой "гуманитарной миссии".

"Безусловно, нельзя исключать, что этот вопрос в ходе беседы с Трампом будет подниматься", – заявил представитель Кремля.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала американской стороне информацию о семи-восьми населенных пунктах, откуда хотела бы организовать эвакуацию гражданских лиц, однако Россия не предложила провести гуманитарные операции ни в одном из них.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что президент проведёт совместную встречу с лидером Китая и правителем России во время саммита в Китае.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в Шэньчжэне.