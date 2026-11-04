Зеленский встретился с Писториусом: обсудили закупку ракет PAC-2 и боеприпасы для F-16

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом он сообщил в социальных сетях в среду, 4 ноября, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал Писториусу о ситуации с российскими обстрелами критически важной инфраструктуры Украины.

Украинский президент подчеркнул необходимость найти новые решения для защиты жизней людей.

"У нас есть надежный контракт на закупку ракет PAC-2 немецкого производства на следующие два года. Работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Это значительно помогло бы украинцам пережить эту зиму", – подчеркнул Зеленский.

Украинский президент также отметил, что они договорились, что специалисты проработают эту возможность и другие вопросы, которые обсудили, в частности касательно IRIS-T и боеприпасов для F-16.

"Благодарю министра Писториуса, канцлера Мерца и всю Германию за неизменную поддержку нашей обороны. Мы ценим каждый шаг, который позволяет спасать жизни", – добавил он.

Накануне украинский президент прибыл в Германию. Во время пресс-конференции канцлер страны Фридрих Мерц заявил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и упомянул о реализации договоренностей о дополнительной помощи в сфере ПВО и энергетики.