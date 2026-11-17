Десять стран Европейского Союза призывают Европейскую комиссию активизировать усилия, чтобы не допустить Россию к участию в Венецианской биеннале архитектуры 2027 года.

Об этом говорится в дипломатической ноте, с которой ознакомился Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, к дипломатической ноте присоединились Польша, Австрия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва и Швеция.

Они указали, что допуск Москвы на международную культурную арену несет риск нормализации её войны против Украины.

Накануне встречи министров культуры ЕС, которая состоится в четверг, 19 ноября, группа призвала к "дальнейшим и последовательным усилиям" с целью предотвращения участия России в выставке.

"В свете современных геополитических реалий (…) не должно быть места для "нормализации" участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях, пока в Украине не будет установлен справедливый и прочный мир", – говорится в ноте.

Стоит напомнить, что в июле европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры приняло решение приостановить действующий грант в размере 2 миллионов евро для Fondazione La Biennale di Venezia после того, как весной на Венецианской биеннале в ограниченном формате возобновил работу павильон РФ.

Процедура отмены гранта была инициирована Европейской комиссией после заявления президента Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который подтвердил, что российский павильон будет вновь открыт на выставке этого года.

На первом этапе Комиссия предоставила Фонду Биеннале тридцать дней, чтобы либо отказаться от своих намерений, либо представить аргументы, способные остановить процесс отмены гранта.

Затем Европейский Союз потребовал дополнительных официальных разъяснений относительно истинного характера участия России в мероприятии.

В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, продемонстрированную в 2022–2024 годах.