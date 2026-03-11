Более двух десятков стран подписали письмо против участия России в Венецианской биеннале

Министры культуры и иностранных дел 22 стран подписали совместное письмо против участия России в 61-й Международной художественной выставке искусств – Венецианской биеннале 2026 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

Письмо о выражении протеста, инициированное Латвией, подписали представители 22 стран, в частности Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Испании, Ирландии, Литвы, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Украины.

В обращении подписанты призывают организаторов биеннале отменить решение об участии России в выставке.

Письмо адресовано президенту Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко и Совету выставки, а также переслано министру культуры Италии Алессандро Джули.

Подписанты отмечают, что более века Венецианская биеннале была важнейшей платформой для творческой свободы и культурного обмена. Однако подобные площадки должны заботиться не только о престиже искусства, но и о моральной ответственности.

"Культура была одной из первых и главных целей нападений России на Украину. Она стала этой целью, поскольку является основой идентичности и сообщества, особенно государственного. Культура не существует на обочине международной политики – она является ее осью и причиной, и поэтому не может оставаться равнодушной", – заявили в польском министерстве.

Напомним, в Европейской комиссии пригрозили лишить Венецианскую биеннале грантовых средств ЕС в случае, если России позволят открыть павильон на нынешней выставке.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022-2024 годах.

Как стало известно, Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.