Украина призвала Венецианскую биеннале пересмотреть решение об участии России

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной, сообщает "Европейская правда".

Оба чиновника назвали допуск представителей России к международным художественным мероприятиям недопустимым. Они напомнили, что 27 февраля 2022 года, через три дня после начала полномасштабной агрессии России, организаторы Биеннале осудили агрессию и выступили за мир и диалог.

"Нам непонятно, почему эта позиция организаторов меняется сейчас, когда Россия отказывается прекращать войну, отвергает мирные усилия и диалог, продолжая делать ставку на террор и зверства. В таких условиях любые изменения политики или смягчение ограничений не имеют реальных оснований и могут только послать опасный сигнал о поддержке агрессии", – заявили Сибига и Бережная.

Министры подчеркнули, что недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избежания политизации и защиты сферы культуры от государственной пропаганды войны.

Особую обеспокоенность у министров вызывает информация о связях заявленной комиссар российского павильона Анастасии Карнеевой с российским военно-промышленным комплексом, что еще раз подчеркивает: в России культура неотделима от милитаристского режима.

"Призываем организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах. Верность ценностям свободы, человеческого достоинства и международного права должна быть определяющей для глобального художественного сообщества, так же как солидарность с украинским народом, чью культуру пытаются уничтожить", – говорится в заявлении украинских чиновников.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже осудила решение Венецианской биеннале разрешить России открыть свой павильон.

Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.