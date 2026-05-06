Еврокомиссия: российский павильон на Венецианской биеннале нарушит санкции ЕС

Еврокомиссия предупредила правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони, что допуск российского павильона на Венецианскую биеннале станет нарушением санкций ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письмах ЕК к итальянскому правительству и организаторам биеннале, с которыми ознакомилось Financial Times.

В письмах Еврокомиссия предупреждает, что разрешение на участие нарушит запрет на "предоставление услуг" Кремлю, поскольку российский павильон принадлежит правительству кремлевского правителя Владимира Путина.

"Не соблюдая санкции ЕС, биеннале поставила под сомнение свое обязательство обеспечивать соблюдение ценностей ЕС", – написало агентство комиссии по вопросам культуры в письме к организаторам мероприятия.

В отдельном письме к итальянскому правительству Еврокомиссия отмечает, что "любые расходы, которые несет Россия для того, чтобы российская делегация художников смогла принять участие в биеннале, приносят пользу биеннале и, как представляется, квалифицируются как косвенное предоставление экономической поддержки".

Брюссель обратился за "разъяснениями относительно договоренностей между биеннале и российским правительством, чтобы оценить их совместимость с санкционными нормами", говорится в письме.

Представитель комиссии подтвердил существование писем в заявлении для FT и отметил, что у биеннале есть 30 дней на ответ.

"Культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения взглядов – ценностям, которые не уважаются в современной России", – добавил представитель.

Во вторник в заявлении биеннале отметило, что "проверило и придерживалось всех национальных и международных норм", добавив, что "действовало в пределах и ограничениях собственных полномочий".

В попытке успокоить ЕС организаторы биеннале решили, что российский павильон будет открыт только для специально приглашенных гостей – а именно искусствоведов и других избранных посетителей – для предварительного просмотра и вернисажа, который продлится до пятницы.

Российский павильон будет закрыт после открытия мероприятия для широкой публики в субботу.

Всего более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

В ответ на присутствие российского павильона ЕС официально остановил трехлетний грант Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро.