Посольство Польши в Киеве было повреждено во время российской атаки

Российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине во время массированного обстрела в ночь на воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель польского МИД Павел Вронский сказал в комментарии RMF FM.

По словам Вронского, "элемент ракеты или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.

"Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал", – добавил он.

Представитель польского Министерства иностранных дел рассказал, что уже проведена предварительная оценка ущерба, и он "не велик".

Инцидент не повлияет на работу посольства Польши, и в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.

В ночь на 28 сентября Россия запустила почти 600 дронов и 50 ракет по Украине.

В целом за массированный ночной обстрел по всей Украине ранено более 70 человек, в Киеве – четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине.