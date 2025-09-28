Во время массированного обстрела Украины пострадала территория представительства ЕС

Представительство Европейского Союза в Украине пострадало в результате массированного российского обстрела в ночь на воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Facebook написала посол ЕС Катарина Матернова.

По словам Матерновой, во время российского обстрела были повреждены автомобили на парковке представительства ЕС.

"Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский Союз стоит вместе с ним", – добавила дипломат.

Она назвала последний массированный обстрел "еще одним напоминанием о том, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население и пытается терроризировать его".

"Ей это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС будет продолжать поддерживать справедливую войну Украины, оказывать гуманитарную помощь и помогать восстанавливать то, что было разрушено", – добавила Матернова.

В ночь на 28 сентября Россия запустила почти 600 дронов и 50 ракет по Украине.

В целом за массированный ночной обстрел по всей Украине ранено более 70 человек, в Киеве – четверо погибших, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее стало известно, что российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.