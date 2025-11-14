Осколки российского "Искандера" повредили посольство Азербайджана в Киеве

В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего были повреждены, в частности, ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что в результате российского удара только в украинской столице разрушены десятки многоэтажных домов.

"От обломков "Искандера" повреждено посольство Азербайджана. Главное направление атаки – Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской областям", – сказал он.

Украинский президент призвал союзников остановить такие российские удары санкциями.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все нужно прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками", – добавил Зеленский.

В конце сентября российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.

Тогда же было повреждено представительство Европейского Союза в Украине.