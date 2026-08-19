На юге Испании за ночь зафиксировали 10 землетрясений

В течение ночи в Гранаде, расположенной на юге Испании, произошло не менее 10 землетрясений, что стало продолжением сейсмической активности, начавшейся в регионе пять дней назад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных властей, пишет "Европейская правда".

Многие магазины, церкви и музеи были закрыты, а местные власти в качестве меры предосторожности закрыли административные учреждения.

Местные СМИ сообщили, что некоторые жители бежали к побережью, а другие решили остаться на улице из-за опасений обрушения зданий.

Самым сильным землетрясением в этой серии стал подземный толчок магнитудой 3,4, произошедший во вторник в 22:35; его эпицентр находился в Охихаресе, в 7 км к югу от города Гранада.

За ним последовали девять толчков магнитудой от 1,5 до 2,5 и десятки менее сильных афтершоков.

Представители служб здравоохранения сообщили, что им пришлось оказать помощь 14 пациентам – преимущественно с приступами паники или тревоги – а в службу экстренной помощи поступило более 500 звонков.

Около 600 человек были эвакуированы из многоквартирных домов, которые требовали проверки, сообщил представитель властей Андалусии Антонио Санс.

"Очевидно, что непосредственной опасности нет, и населению ничего не угрожает", – сказал Санс.

По его словам,пока невозможно определить полный масштаб ущерба, хотя предварительные оценки указывают на то, что он ограничивается повреждениями карнизов и фасадов, а не серьёзными проблемами с конструкцией зданий.

Напомним, 15 августа в Гранаде произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого были повреждены дома и автомобили.

В начале августа в Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы почувствовали землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.