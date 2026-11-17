Национальный банк Польши (НБП) приостановил переводы средств со счетов Конституционного трибунала на фоне кризиса вокруг этого судебного органа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fakt.

Решение Национального банка Польши о приостановке переводов со счетов Конституционного трибунала вызвало новый виток споров вокруг этого учреждения. Во время пресс-конференции во вторник, которая, по данным Business Insider, длилась две минуты и на которой журналистам не дали задать вопросы, позицию банка изложил член правления НБП Павел Шаламаха.

"Мы – центральный банк, а не участник политических споров. НБП также не является учреждением, уполномоченным разрешать разногласия конституционно-правового характера", – подчеркнул Павел Шаламаха, бывший министр финансов в правительстве Беаты Шидло (партия "Право и справедливость").

Он пояснил, что банк должен быть уверен в том, кто имеет право распоряжаться средствами государственных учреждений. Однако в случае с Конституционным трибуналом в банк поступили противоречивые документы относительно представительства учреждения.

"В настоящее время Национальный банк Польши не имеет оснований надлежащим образом установить, будут ли подавать распоряжения об осуществлении платежных операций от имени Конституционного трибунала уполномоченные на это лица", – пояснил Шаламаха.

"Мы подчеркиваем, что это решение является полностью аполитичным, носит технический характер и направлено на выполнение установленных процедур. Оно непосредственно вытекает из содержания противоречивых документов, представленных в НБП", – добавил он.

По его словам, выяснить ситуацию должен сам Конституционный трибунал.

В понедельник Национальный банк Польши сообщил, что видит основания для приостановки проведения платежей в пользу Конституционного трибунала.

Напомним, 30 октября 2026 года одна из судей Конституционного трибунала Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя и его заместителя, что вызвало открытое противостояние и столкновения у здания суда.

Глава правительства Дональд Туск настаивает на легитимности избранных парламентом судей, тогда как президент Кароль Навроцкий обвиняет правительство в незаконном захвате контроля над учреждением.

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