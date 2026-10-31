Отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "государственном перевороте"

Председатель Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский, которого правительство считает отстраненным от должности, во время выступления у здания ведомства ранним утром в субботу заявил о попытке "государственного переворота" в стране.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит RMF FM.

В ходе выступления он также отметил, что "Трибунал состоит из судей, назначенных в соответствии с законом, а не из узурпаторов, которые проникли в него через черный ход в сопровождении правительственных охранников и окружили себя полицейским кордоном, боясь поляков".

Присутствующие начали кричать: "Позор".

"Мы имеем дело с покушением на конституционный орган государства, с государственным переворотом; эта власть сегодня показала, что готова пойти на любое беззаконие", – сказал Свечковский.

Он подчеркнул, что ни одна власть не может быть судьей в собственном деле и назначать таких судей, какие ей по душе.

"Действия правительства против независимого конституционного суда исключают Польшу из круга демократических правовых государств и не имеют прецедента в мире, компрометируют нашу страну, а не только её власть", – сказал Свечковский.

Он подчеркнул, что независимость Конституционного суда является гарантией для граждан того, что их права и свободы будут защищены от злоупотреблений.

"Эта власть сегодня показала, что готова пойти на любое беззаконие", – отметил он.

Он поблагодарил за поддержку президента Кароля Навроцкого, за однозначную позицию первого председателя Верховного суда Збигнева Капинского, а также за слова солидарности и поддержки от различных юристов.

Напомним, в пятницу на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

Подробности читайте в статье: Польша идет под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис