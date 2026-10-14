Глава МИД Польши обратился к Маску после сообщений об ограничениях Starlink для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с иронией обратился к главе компании SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничениях работы терминалов Starlink для украинских военных.

Об этом Сикорский написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сикорский прокомментировал сообщение советника президента Украины Владимира Зеленского о том, что компания SpaceX ввела для украинских военных ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой", – написал Сикорский.

Стоит отметить, что польский министр использовал словосочетание "большой человек" (big man), апеллируя к прошлогоднему спору с Маском, во время которого американский бизнесмен назвал польского дипломата "маленьким человеком". Тогда спор возник после угроз миллиардера отключить спутниковую связь Starlink в Украине.

Маск также оскорбил Сикорского, назвав его "слюнявым недоумком", когда тот объяснял, что Starlink является основой военной связи Украины.