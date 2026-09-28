Антикоррупционный орган Венгрии начал расследование нескольких дел времен Орбана

Созданный правительством Петера Мадьяра антикоррупционный орган Венгрии – Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) – в понедельник объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Виктора Орбана.

Об этом сообщает MTI со ссылкой на заявление NVVH, передает "Европейская правда".

Первое дело, за которое берется антикоррупционный орган, касается "продажи политических связей с целью получения видов на жительство для трудоустройства".

Как подозревают, группа, тесно связанная с ведущими политическими деятелями, в обмен на материальное вознаграждение взяла на себя обязательство, что те, кто через них оформляет виды на жительство с целью трудоустройства, обязательно получат необходимые визы.

Утверждается, что лица, близкие к ведущим политикам, использовали свою сеть связей, пытаясь обойти процедуры, предусмотренные законом.

Второе дело связано с предполагаемой коррупцией в отношении расходов местного совета на содержание парков и общественное питание.

Третье расследование касается "государственной компании и государственных инвестиций", говорится в заявлении.

Согласно подозрению, министр, ответственный за развитие и надзор за Венгерским национальным фондом управления активами, через посредников получил незаконную выгоду (несколько миллиардов форинтов) в обмен на контракты, касающиеся инвестиций государственного предприятия и финансируемых государством проектов развития.

Последнее дело касается "необоснованных расходов государственного учреждения на пропаганду и организацию мероприятий". Речь идет об Управлении защиты суверенитета – органе эпохи Виктора Орбана, который был упразднен правительством Мадьяра в июне.

Управление защиты суверенитета было создано в 2023 году для мониторинга рисков того, что тогдашняя правящая партия Орбана "Фидес" описывала как "чрезмерное политическое вмешательство" со стороны иностранных субъектов. Тогда критики назвали это инструментом для подавления инакомыслия.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти и нацеленной на чиновников правительства его предшественника, Виктора Орбана.

В рамках этой операции был создан новый орган по борьбе с коррупцией – Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH).

Орбан вызвал скандал в Венгрии, подвергнув критике ведомство во время телевизионного интервью – он пригрозил, что "Фидес" обнародует имена лиц, работающих в агентстве, и будет отслеживать дела, в расследовании которых они принимали участие.