ЕС завершил переговоры с Черногорией еще по двум разделам

Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, предварительно завершил еще два переговорных раздела с Черногорией в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в результате чего общее количество завершенных разделов увеличилось до 23 из 33.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" по итогам межправительственной конференции с Черногорией, которая состоялась 6 ноября в Брюсселе.

ЕС и Черногория предварительно закрыли переговоры по разделу 1 "Свободное движение товаров" и разделу 12 "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика".

"Имея 23 предварительно закрытых переговорных раздела, Черногория достигает значительного прогресса на пути к закрытию всех оставшихся разделов", – заявил министр Ирландии по вопросам Европы и обороны Томас Бирн, представляющий ирландское председательство в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что расширение ЕС остается одним из приоритетов ирландского председательства.

Напомним, Еврокомиссия считает реалистичным завершение переговоров со страной до конца 2026 года при условии проведения необходимых реформ.

"На этой неделе в своем отчете о расширении Комиссия пришла к выводу, что переговоры о вступлении с Черногорией реально завершить до конца года, как только Черногория проведет необходимые реформы. Сегодняшний прогресс поддерживает эту динамику вступления Черногории в ЕС", – заявил ирландский министр.

На предыдущей межправительственной конференции 12 октября Черногория закрыла еще три переговорных раздела: 17 "Экономическая и монетарная политика", 18 "Статистика" и 19 "Социальная политика и занятость".

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что при нынешних темпах реформ Черногория будет готова подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года.

Недавно Черногория приняла меры по урегулированию ряда споров с соседней Хорватией, которые угрожали сорвать ее планы стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

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