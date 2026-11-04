Кос рассказала, когда Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что при нынешних темпах реформ Черногория будет готова подписать договор о вступлении в ЕС уже в июне 2027 года.

Об этом она сообщила во время беседы с журналистами в среду, 4 октября, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В этот день Европейская комиссия представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза, в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС. Он свидетельствует, что Черногория демонстрирует значительный прогресс и активно продвигается к членству.

"При нынешних темпах мы будем готовы подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года", – сказала Кос, комментируя прогресс Черногории.

По её словам, за Черногорией могут последовать Албания, Молдова и Украина, отметив, что эти страны движутся "убедительным" путём к вступлению в ЕС.

Напомним, недавно Черногория приняла меры по урегулированию ряда споров с соседней Хорватией, которые угрожали сорвать ее планы стать 28-м членом ЕС к 2028 году.

Черногория предварительно закрыла 21 из 33 переговорных разделов, что делает её лидером в процессе расширения ЕС. Страна надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.