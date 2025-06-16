Литва осталась без китайских дипломатов из-за кризиса в дипломатических отношениях

Китайские дипломаты отсутствуют в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по поводу возобновления официального дипломатического представительства.

Об этом пишет литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Литвы в комментарии литовским СМИ заявило, что в настоящее время в посольстве Китая в Вильнюсе нет аккредитованных дипломатов или сотрудников.

Как отметил вещатель, до недавнего времени в стране оставался один китайский дипломат, однако после короткой поездки за границу ему отказали в повторном въезде 18 мая в аэропорту Вильнюса.

По данным пограничной службы, этот чиновник, который имел дипломатический паспорт, но не имел действующей аккредитации, превысил разрешенный 90-дневный срок пребывания, предоставляемый дипломатам без визы в рамках Шенгенского соглашения.

"Этот человек исчерпал разрешенное время и больше не может пользоваться этим исключением", – заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы.

Литовский вещатель отметил, что китайский дипломат провел девять часов в аэропорту, после чего его отправили обратно в Стамбул.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

А 24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию" и что двери для диалога всегда открыты.

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