В Турции произошел взрыв на металлургическом заводе: есть погибшие и раненые

В турецком городе Измир произошел взрыв на металлургическом заводе, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом пишет Dünya Gazetesi, передает "Европейская правда".

Взрыв произошел в понедельник, 9 ноября, на металлургическом заводе HABAŞ, после чего вспыхнул пожар.

В результате инцидента, по официальным данным, погибли как минимум шесть человек, а еще 14 получили ранения.

В заявлении, опубликованном администрацией губернатора Измира, отмечается, что взрыв произошел около 12:00. По предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что во время разлива жидкой стали обрушился потолочный кран и упал в дуговую печь.

İzmir Aliağa’da bulunan Habaş Demir Çelik fabrikasında patlama meydana geldi! İşçilerden aldığımız bilgilere göre bakım esnasında kolona benzer bir parçanın doğalgaz tankının üzerine düşmesi sonucu patlama yaşandı. Bölgede 50 işçinin çalıştığı, şu ana kadar 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı ve onlarca işçinin durumunun belirsiz olduğu bildiriliyor. Daha 4 gün önce aynı fabrikada 20 yaşında bir genci iş cinayetinde kaybettik. Habaş’ta işçiler katlediliyor. Katliamın takipçisi olacağız. – Umut-Sen (@sendikaumut_) November 9, 2026

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи сообщил, что с самого начала инцидента все соответствующие подразделения скоординированно работают на месте происшествия, непрерывно проводя поисково-спасательные, противопожарные и аварийно-спасательные работы.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ’ta patlama oldu. Çok sayıda yaralı olduğu öne sürülüyor. Duman, İzmir’den de görünüyor. https://t.co/VkcBOCZWaH – Merih Ak (@MerihAk) November 9, 2026

Напомним, в Греции задержали пятерых подозреваемых в применении ручных гранат в магазине в центре Афин.

Ранее власти Греции арестовали троих человек, которых подозревают в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая, в свою очередь, стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин.