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В Турции произошел взрыв на металлургическом заводе: есть погибшие и раненые

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Новости — Понедельник, 9 ноября 2026, 14:14 — Уляна Кричковская-Богданова

В турецком городе Измир произошел взрыв на металлургическом заводе, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом пишет Dünya Gazetesi, передает "Европейская правда".

Взрыв произошел в понедельник, 9 ноября, на металлургическом заводе HABAŞ, после чего вспыхнул пожар.

В результате инцидента, по официальным данным, погибли как минимум шесть человек, а еще 14 получили ранения.

В заявлении, опубликованном администрацией губернатора Измира, отмечается, что взрыв произошел около 12:00. По предварительным данным, инцидент произошел в результате того, что во время разлива жидкой стали обрушился потолочный кран и упал в дуговую печь.

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи сообщил, что с самого начала инцидента все соответствующие подразделения скоординированно работают на месте происшествия, непрерывно проводя поисково-спасательные, противопожарные и аварийно-спасательные работы.

Напомним, в Греции задержали пятерых подозреваемых в применении ручных гранат в магазине в центре Афин.

Ранее власти Греции арестовали троих человек, которых подозревают в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая, в свою очередь, стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин.

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